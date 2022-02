Cidades mineiras anunciam volta das aulas presenciais

Cerca de 14 mil alunos vão cumprir o ano letivo de 2022 em Pouso Alegre (foto: Prefeitura de Pouso Alegre) Com o avanço da vacinação infantil e atualização dos protocolos sanitários, prefeituras municipais do Sul de Minas já começam a trabalhar para a retomada das aulas 100% presenciais. Foi o que aconteceu nesta terça-feira (1/2) quando Pouso Alegre e Itajubá anunciaram o retorno das aulas para a próxima segunda-feira (7/2).

Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre afirmou que cerca de 14 mil alunos vão cumprir o ano letivo e a carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino, seguindo as orientações e cuidados recomendados pelo Governo do Estado. As aulas retornam dia 7 de fevereiro.



“Com a vacinação infantil e os protocolos de segurança, as aulas serão retomadas de forma presencial e esperamos que, com isso, os níveis de aproveitamento de cada aluno possam aumentar consideravelmente”, afirma a Secretária de Educação e Cultura, Leila Fonseca.

“Os pais deverão evitar levar os alunos com sintomas gripais nas unidades que compõem a rede escolar mantida pelo município”, completou a secretária, que ainda afirmou que nada substitui a aula presencial.

“Precisamos da ajuda dos pais nesse momento, porque já sabemos que a aprendizagem é muito mais significativa quando tem a interação dos alunos. Quando o aluno consegue levantar a mão na hora e tirar a dúvida com o professor. Então o ganho no ensino é muito grande”, afirma Leila Fonseca

Campanha educativa



Em 2021, a prefeitura desenvolveu a campanha “Volta às aulas sem COVID”, em Pouso alegre, com o objetivo de esclarecer os alunos sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar as contaminações por coronavírus e alertar pais e comunidade escolar de que os protocolos sanitários serão rigorosos e precisam ser cumpridos. De acordo com o Executivo, a campanha será permanente enquanto durar a pandemia, para ajudar na conscientização de alunos e familiares. Todo o conteúdo pode ser acessado no Em 2021, a prefeitura desenvolveu a campanha “Volta às aulas sem COVID”, em Pouso alegre, com o objetivo de esclarecer os alunos sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar as contaminações por coronavírus e alertar pais e comunidade escolar de que os protocolos sanitários serão rigorosos e precisam ser cumpridos. De acordo com o Executivo, a campanha será permanente enquanto durar a pandemia, para ajudar na conscientização de alunos e familiares. Todo o conteúdo pode ser acessado no site

Haverá fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários nas escolas (foto: Prefeitura de Pouso Alegre)

Itajubá

A Prefeitura de Itajubá também informou que as aulas presenciais terão início no próximo dia 7 de fevereiro, em todos os Centros Municipais de Educação Infantil, creches conveniadas e Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, seguindo o calendário escolar definido no final de 2021.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (31/1) durante a reunião do Comitê Executivo de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19 de Itajubá. Participaram o Prefeito Christian Gonçalves e o Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Nilo Baracho, além de representantes das demais instituições que compõem o Comitê: Hospital de Clínicas, Santa Casa de Misericórdia, Unimed, Saúde Ceam, Ministério Público e Câmara Municipal de Itajubá.

Para um retorno seguro, o prefeito Christian Gonçalves destaca a importância da colaboração de todos, crianças, pais e profissionais de educação. “É muito importante que os pais e responsáveis também se atentem e orientem seus filhos com relação às medidas preventivas. Precisamos encarar esse retorno com muito otimismo”, disse o Prefeito.

Nesta terça-feira, 1º de fevereiro, os Departamentos de Epidemiologia e de Vigilância Sanitária da Prefeitura realizarão uma reunião com gestores das instituições municipais de ensino sobre as principais orientações do “Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-19”, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na última semana.

“O retorno às aulas presenciais no ano passado nos mostrou que este momento pode acontecer com muita segurança e criatividade”, afirmou Dr. Nilo. O quadro curricular elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e aprovado pela Superintendência Regional de Ensino será aplicado pelas instituições municipais de ensino no decorrer do ano letivo.

(Iago Almeida / Especial para o EM)