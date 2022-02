Nível do Rio Sapucaí entra em estado de 'atenção' em Minas

Ainda não há perigo para alagamentos, segundo afirmou a Prefeitura (foto: Defesa Civil de Itajubá) O nível do Rio Sapucaí, que corta a cidade de Itajubá, no Sul de Minas, entrou em estado de “Atenção” devido ao volume de chuvas que tem caído nos últimos dias na região. Entretanto, ainda não há perigo para alagamentos, segundo afirmou a Prefeitura Municipal nesta terça-feira (1/2).



A Defesa Civil informou que está realizando monitoramento constante dos pontos de controle do nível do Rio Sapucaí e ribeirões José Pereira e Anhumas, nesse período chuvoso. Além disso, os boletins diários estão sendo postados nas redes sociais da Prefeitura Municipal, à tarde e à noite.

A Prefeitura realiza o monitoramento através de convênio com a Unifei. Para melhor entendimento por parte da população, a escala foi dividida em três cores: VERDE, indicando que o nível do Rio está em sua normalidade; AMARELO, sinalizando atenção; e VERMELHO, que indica o transbordamento em alguns pontos.

Defesa Civil está monitorando rios em Itajubá e Santa Rita do Sapucaí (foto: Defesa Civil de Itajubá)

Santa Rita do Sapucaí

Segundo a Prefeitura Municipal, o nível do Rio Sapucaí, em Santa Rita do Sapucaí, está em 2.94 metros (medição das 15h do dia 1° de fevereiro). A Defesa Civil Municipal também está empenhada 24 horas, realizando o monitoramento do rio.

“O monitoramento é realizado em parceria com a ATIVA Soluções, empresa local responsável pelo desenvolvimento dessa tecnologia que associa o monitoramento de variáveis pluviométricas, fluviométricas e imagens, possibilitando a leitura das condições do ambiente como temperatura, umidade, volume de chuva e nível dos rios”, explicou a prefeitura.

