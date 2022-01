Erosão ameaça trecho da LMG-820 entre São Domingos do Prata e Dionísio

A cratera já engoliu metade da pista da LMG-820 e oferece risco constante aos motoristas (foto: Reprodução Redes Sociais)

Os motoristas que estão passando 'aperto' nos desvios da BR-381, que teve o km 321 interditado no dia 14 deste mês, e na BR-262, com um longo trecho do km 96 interditado no dia 25, temem agora a interdição da LMG-820, entre São Domingos do Prata e Dionísio. Um trecho desta rodovia está sendo engolido por uma erosão e os carros estão passando em meia pista neste trecho.

O problema foi acentuado nesta rodovia depois que caminhões e carretas começaram a transitar neste trecho, desviando-se da interdição da BR-381. A situação já preocupava a Prefeitura de Dionísio, que um dia depois desta interdição, fez algumas melhorias na LMG-820, abrindo o acostamento em alguns pontos.

À época, a Prefeitura de Dionísio instalou uma “Sala de Situação”, criando uma rede de contatos com municípios vizinhos e todos os órgãos de controle estaduais e federais, responsáveis pela malha viária no estado e na região do Vale do Aço.

Para manter o tráfego e evitar o fechamento definitivo dos acessos, por falta de condições mínimas de circulação, a Prefeitura de Dionísio recomendou que veículos de grande porte não circulassem pela LMG-820 e estradas vicinais na área do município, especialmente na área urbana, que não suportam por muitas horas a carga e o volume excessivo de veículos.

Mesmo com a recomendação, os motoristas de veículos pesados continuaram a trafegar pela rodovia e os problemas se acentuaram, colocando a LMG-820 sob o risco de interdição.