Defesa Civil interdita 18 casas sob risco de soterramento no Vale do Aço

Ao todo, 23 famílias foram afetadas pelo desastre natural em uma encosta no Bairro Industrial (foto: Prefeitura de Santana do Paraíso Divulgação)





Uma equipe da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) chegou na tarde desta quinta-feira (27/1) em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, para auxiliar o município na análise técnica da área onde aconteceu um deslizamento de terra na quarta-feira (26/1).





Ao todo, 23 famílias foram afetadas pelo desastre natural em uma encosta no Bairro Industrial. Há risco iminente de soterramento para moradores das ruas Alemanha, Irlanda, José Catarino Pessoa e Letônia. Dezoito casas foram interditadas.

A Escola Municipal João Matias de Oliveira, no Industrial, está sendo utilizada como abrigo e espaço para as famílias guardarem móveis e outros pertences.





No local, também é oferecida alimentação para os desabrigados. Na tarde desta quinta-feira, apenas uma família permanecia na escola. As demais, buscaram abrigo em casas de parentes.





Também nesta quinta-feira, moradores que tiveram casas interditadas, desconsideraram a notificação feita pela Defesa Civil e se negaram a sair de suas residências.





O órgão informou que vai acionar a Polícia Militar e registrar as negativas em Boletim de Ocorrência.

"É necessário que todas as famílias, cujas casas foram interditadas, deixem suas residências. Vamos prestar assistência aos desabrigados. O mais importante é deixar as pessoas livres de qualquer risco", afirmou o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato.