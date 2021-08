Aulas presenciais em Santana do Paraíso serão retomadas em 30 de agosto

A Escola Municipal José Dias Bicalho será uma das escolas que receberão alunos e professores em 30 de agosto (foto: Divulgação/PMSP) As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, serão retomadas em 30 de agosto. Os professores e servidores da Educação voltam antes, no dia 23, nas seis escolas municipais e nos oito Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis).

A secretária municipal de Educação, Janice Alves da Silva, explicou que o retorno das aulas presenciais será feito por meio de um sistema de revezamento semanal, em que 50% dos alunos estudam de forma presencial e outros 50% estudam em casa, com apoio do material do Plano de Estudo Tutorado (PET).

“Essa retomada das aulas presenciais é resultado de um amplo debate com a sociedade civil e com as autoridades da área da saúde, visando à aprovação de um sólido Protocolo de Segurança Sanitária, em razão do cenário de pandemia causado pela COVID-19”, disse a secretária.

O protocolo, que deverá ser seguido pelos estudantes e profissionais das escolas, ainda será divulgado de forma pontuada para a comunidade escolar. Medidas como aferição de temperatura corporal, uso de máscaras faciais cobrindo a boca e o nariz, e higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel serão tomadas.

Bruno Morato, prefeito de Santana do Paraíso, explicou que o retorno às aulas presenciais é um desejo comum dos servidores da Educação, comunidade escolar e famílias. Mas foi preciso tomam a decisão com responsabilidade.

“Agora que fizemos o dever de casa, temos a satisfação de anunciar esse retorno, uma vez que as aulas presenciais são fundamentais para o aprimoramento do ensino-aprendizagem dos alunos e para garantir-lhes o princípio básico da socialização por meio escola”, disse o prefeito