Entre 29 e 30 de janeiro, das 23h da noite às 05h da manhã, a rodovia será totalmente interditada na pista reversível do km 527, em Brumadinho, para implantação de barreiras.



A rodovia vai ser fechada às 23h de hoje e liberada às 5h de domingo, antes, portanto, das primeiras horas da manhã. No comunicado divulgado, a Arteris indica rotas alternativas para o motorista que precisar passar pela região durante o período.

Confira as opções de desvios na BR-381





Sentido São Paulo

No trevo de Betim, siga pela pista sul da BR-381, em direção à saída 497;

Utilize a faixa da direita e pegue a rampa de acesso sentido Triângulo Mineiro/Divinópolis/Cuiabá;

Siga pela BR-262 em direção a Mateus Leme/divinópolis;

Pegue a BR-050, continue até a Rodovia Nilo Penido/MG-431 e siga até Itatiaiuçu e retorne para a BR-381.





Sentido Belo Horizonte

Entre a MG431, na altura do KM 536, da BR-381, em Itatiaiuçu;

Siga sentido Itaúna e pegue a MG-050 sentido Mateus Leme/Divinópolis;

Siga para a BR-262, sentido Belo Horizonte/Vitória, até Betim e depois retorne para a BR-381





