Colisão entre carros mata casal e deixa três feridos na BR-040, em Minas

Com o forte impacto da colisão, o automóvel (à direita) no qual estava o casal saiu da pista (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um casal morreu na tarde desta segunda-feira (31/1) após o carro em que estava colidir com outro automóvel na BR-040, próximo ao município de Cristiano Otoni – microrregião de Conselheiro Lafaiete, na divisa com a região mineira do Campo das Vertentes. Ao chegar no local do acidente, na altura do km 667 da rodovia, o Corpo de Bombeiros já encontrou o homem de 63 anos e a mulher, de 47, sem sinais vitais. Outras três pessoas ficaram feridas.

No outro automóvel, duas irmãs, gêmeas, de 36 anos, também ficaram feridas. Em relato aos Bombeiros, elas contaram que o outro veículo rodou na pista e acertou o carro delas. Com o forte impacto da colisão, o automóvel no qual estava o casal saiu da pista.

Após chegar ao local, Corpo de Bombeiros já encontrou o casal sem sinais vitais (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros procedeu com a imobilização das vítimas e as conduziu para a mesma unidade hospitalar.

A assessoria da corporação disse não dispor de informações sobre o estado de saúde e a gravidade das lesões dos três sobreviventes.