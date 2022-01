Policial é esfaqueado, se defende e mata suspeito de roubo em Araguari

Faca e arma falsas apreendidas com suspeito que feriu policial (foto: Divulgação/PMMG)

O suspeito de um roubo foi morto em Araguari, no Triângulo Mineiro, depois de esfaquear um policial militar, que, para se defender, atirou no homem. Antes disso, ele tentou invadir uma casa e fazer um morador refém.





O caso começou com o roubo de uma moto usada por um entregador de gás. O ladrão usava uma réplica de arma de fogo e uma faca. Na fuga, ele acabou batendo a moto em um carro. O homem chegou a tentar roubar o carro no qual bateu, mas o motorista reagiu.

A Polícia Militar (PM) já havia sido acionada e começou a perseguir o suspeito, o que fez com que ele invadisse casas, pulando muros. Em uma das residências, ele tentou render um morador, que também reagiu.





Assim que desistiu de seguir pelas casas, o ladrão deu de cara com a polícia, na Rua Dinorá Pacca, no Bairro Industrial. Segundo o registro da ocorrência, ele não se rendeu e atacou o policial que deu voz de prisão.





Com a faca, ele feriu a mão direita do PM, que sacou a arma, e atirou duas vezes no suspeito.





Ele chegou a ser resgatado com vida no local, mas morreu depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O policial também recebeu atendimento médico e foi liberado logo em seguida.