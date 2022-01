Escolas municipais de Valadares voltam às aulas na quinta-feira (3/2)

Aluna de escola municipal de Governador Valadares em atividade no Laboratório de Informática (foto: Divulgação/SMED/GV) O ano letivo nas escolas municipais de Governador Valadares, no Leste de Minas, vai começar na quinta-feira (3/2). A Secretaria Municipal de Educação (Smed) informou que as escolas vão manter os protocolos contra o novo coronavírus, com horário de aula de aula reduzido, das 7h ao meio-dia. Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) o horário será das 18h15 às 21h15.

A Smed informou que, caso algum aluno apresente alguma comorbidade, ele poderá optar pelo ensino remoto. Neste caso, o responsável precisa levar à escola um exame ou um atestado médico que comprove a comorbidade.

O ensino remoto conta com material impresso fornecido pela escola e também com a Plataforma de Educação Continuada, onde são disponibilizados conteúdos, exercícios e vídeos educacionais. Em Governador Valadares, o canal 13.2 da TV Alterosa, exibe a programação da TV Educação, cujo conteúdo é produzido pelos profissionais de educação da Smed.

A partir de março, de acordo com a SMED, caso haja uma melhora no cenário epidemiológico municipal, as escolas da Rede Municipal de Ensino poderão voltar a funcionar em horário integral para os 17.154 alunos matriculados.