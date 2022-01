Jovem sai para jogar futebol, mas é assassinado em Santa Luzia

Homem foi morto em Santa Luzia, próximo ao campo do Santa Cruz (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um jovem de 23 anos foi morto na manhã deste domingo (30/1), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o relato da Polícia Militar, ele saiu de casa para jogar futebol bem cedo, como de costume, e foi baleado, não resistindo aos ferimentos.

A vítima foi levada por vizinhos até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas chegou sem vida ao local. O homicídio ocorreu no bairro Bela Vista, próximo ao campo do Santa Cruz, clube amador da cidade.

Os motivos do crime ainda não desconhecidos. A Polícia Civil esteve no local para investigar o caso. A mulher do rapaz informou que, minutos depois de ele deixar a casa, teria ouvido barulho semelhante a um disparo de arma de fogo.

O jovem tinha passagem pela polícia por envolvimento e tráfico de drogas.