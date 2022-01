Bombeiros salvam gato que ficou preso em cerca cortante em Ituiutaba

Militares identificaram que o felino apresentava vários cortes pelo corpo e estava arredio devido ao estresse causado pela situação (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





Um gato, que resolveu se aventurar caminhando pelo muro de uma casa em Ituiutaba, na região mineira do Alto Paranaíba, acabou ficando preso pela cauda em uma cerca de concertina. O dono do felino, então, acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu resgatar o animal em segurança na tarde de sábado (29/1).

Assim que chegaram ao local, no Bairro Maria Vilela, os militares identificaram que o felino apresentava vários cortes pelo corpo e estava arredio devido ao estresse causado pela situação. Quanto mais ele se debatia, mais ficava preso nos dentes de aço afiados da cerca.

Com ampla experiência no atendimento desse tipo de ocorrência, a equipe conseguiu livrar o felino da situação de risco e entregá-lo aos cuidados do solicitante, proprietário da casa.

“O morador foi orientado a procurar atendimento médico veterinário para o animal (devido aos ferimentos), assim como providenciar a instalação de uma cerca elétrica entre os fios da concertina e, deste modo, evitar que episódios como esse se repitam”, pontuou a assessoria da corporação.

O Corpo de Bombeiros orienta que animais domésticos ou silvestres em situação de risco devem ser resgatados por meio de atendimento especializado. Nesse sentido, o recomendado, para que o salvamento ou captura possa acontecer de forma segura, é sempre acionar a corporação discando 193.