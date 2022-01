COVID: Varginha prorroga decreto que proíbe eventos com mais de 600 pessoas

Carnaval e pré-carnaval, também estão cancelados em Varginha (foto: foto: Prefeitura de Varginha/Reprodução) A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, prorrogou, nesta quinta-feira (27/1), a medida que proibia eventos com mais de 600 pessoas.

O executivo divulgou uma nota no começo da noite, explicando que o decreto que valia desde o dia 10 de janeiro, será mantido por conta do avanço da COVID-19 na cidade.

Outras medidas mantidas:

º Para eventos que possuem pista de dança de uso coletivo, inclusive as boates e casas de show, devem ser solicitados laudos referentes à testagem prévia (teste rápido de antígeno ou PCR para COVID-19) de todos os participantes. A testagem rápida deverá ser realizada, no mínimo, 24 horas antes do evento.

º Permitir a entrada apenas de pessoas que apresentarem resultado negativo do teste rápido de antígeno.



º O responsável pelo evento deverá manter registro de todos os testes apresentados, a disposição da autoridade sanitária competente.



º Os organizadores deverão possuir uma listagem atualizada com dados do público participante por evento (nome completo e telefone), que deverá ficar disponível por até 30 dias, a contar da data do evento e apresentada à administração municipal, caso solicitado para fins de rastreamento epidemiológico.

Os eventos de carnaval e pré-carnaval, também continuam suspensos – para festas que vão receber um público abaixo de 600, o cartão de vacinação e as medidas sanitárias vigentes (máscara; álcool; distanciamento), são obrigatórios.



“Controlar o acesso da entrada do local para assegurar a limitação de capacidade de pessoas e impedir a entrada de pessoas sem máscara ou que não estejam utilizando a máscara de forma adequada”, acrescente o comunicado.

O município tem 361 óbitos e 23.564 casos confirmados da doença.