Betim não vai cobrar IPTU de quem teve casa abalada por temporais

Betim não cobrará IPTU de quem teve casa abalada pelos temporais (foto: Reprodução Redes Sociais)

Os moradores de Betim, na Grande BH, que tiveram problemas decorrentes das últimas chuvas em suas casas estarão isentas da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), conforme decreto municipal.

De acordo com a prefeitura, cerca de 5 mil residências foram afetadas pelos temporais. Os contemplados pelo benefício também não pagarão as taxas imobiliárias cobradas junto com o imposto.

Ainda conforme o município, caso o proprietário do imóvel danificado receba a cobrança do imposto, precisará abrir um processo administrativo no setor de IPTU da prefeitura. A taxa de abertura do processo não será cobrada. A Defesa Civil Municipal já fez um levantamento dessas moradias.