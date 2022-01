Caixa libera benefício para atingidos por chuvas em outras 2 cidades de MG

Várias cidades registraram alagamentos, interdições, quedas de pontes, desmoronamentos (foto: Reprodução da internet/Facebook)

A Caixa Econômica liberou, nesta quinta-feira (27/1), o 'Saque Calamidade' para moradores atingidos por enchentes em mais duas cidades mineiras, Poço Fundo, no Sul do Estado, e Rio Manso, na Grande BH. Também já têm acesso ao benefício os moradores na mesma situação nos municípios de Águas Formosas, Almenara e Machacalis.

O benefício concedido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade tem o valor máximo de R$ 6.220. De acordo com o banco, a solicitação do auxílio pode ser feita pelo aplicativo FGTS, na opção Meus Saques, sem a necessidade de comparecer à Caixa.

Os moradores que têm direito ao benefício em Poço Fundo e Rio Manso podem solicitar o saque até o dia 14 de março. Para isso, é importante que a Defesa Civil Municipal tenha identificado o endereço da residência.

Ainda de acordo com a Caixa, o beneficiário necessita ter saldo positivo na conta do FGTS e não ter feito saque, pelo mesmo motivo, em menos de 1 ano. Mais informações de como solicitar o benefício está no site da Caixa Econômica.