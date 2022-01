PRF apreende mais de 12 mil cigarros contrabandeados na BR-040, em Minas

Inicialmente, veículo recebeu ordem de parada dos policiais na altura do km 767 da rodovia, mas ignorou e seguiu viagem (foto: PRF/Vídeo/Reprodução) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (27/1), um carregamento de 12.550 maços de cigarros contrabandeados e R$ 2.464 após interceptar um veículo na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Os policiais deram ordem de parada para o furgão na altura do km 767 da rodovia. O condutor, no entanto, não obedeceu e seguiu viagem. Então, os policiais acompanharam o veículo, quando, em condições de segurança, conseguiram realizar a abordagem nas proximidades do Bairro Barreira do Triunfo, na Zona Norte da cidade.

Ainda segundo a PRF, uma ocorrência policial relatando o desaparecimento do veículo foi registrada apenas em 9 de abril do ano seguinte, em Belo Horizonte.

O veículo, a carga e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Federal no município.

A PRF não informou se alguma diligência foi adotada em relação ao motorista.