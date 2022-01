Procura por testes rápidos de COVID cresceu 30% em um mês em Minas Gerais

Procura por testes rápidos de COVID cresceu, em Minas, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (foto: Agência Brasil/Reprodução )

Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, houve crescimento de 30% nas vendas de testes rápidos para detectar a COVID-19 em Minas Gerais. O estado ocupa o terceiro lugar na compra de testes de antígeno no país, com 10% das vendas, segundo a NL Diagnóstica, responsável pelo levantamento. O Rio de Janeiro fica em segundo (20%) e São Paulo lidera o ranking com 55% do volume de vendas.





No último mês, com o aumento dos casos de infecção por coronavírus impulsionados pela variante ômicron, a procura por testes rápidos também cresceu , fazendo com que farmácias e laboratórios precisassem correr para assegurar seus estoques.





A demanda foi tão grande nas primeiras semanas de janeiro, que os locais registraram longas filas e em alguns laboratórios de Belo Horizonte, o estoque de testes acabou





Com vendas para mais de 2 mil redes farmacêuticas em todo o país, a empresa diz estar preparada para esse cenário.





“Com a chegada da Ômicron ao Brasil e a confirmação de que seu contágio era maior, amplificamos nossa produção e abastecemos os estoques para atender a todas as redes. O teste rápido é eficaz no controle da doença, pois traz resultados em 15 minutos”, destaca Fábio Moruzzi, CCO da NL Diagnóstica.

*Estagiária sob supervisão