Polícias Rodoviária e Militar prendem mais quatro foragidos em Minas

As blitze da Operação Rota Segura têm se mostrado bastante eficientes na captura de fugitivos (foto: PMRv/Divulgação )

Em apenas dois dias, seis fugitivos da Justiça, mais precisamente de cadeias mineiras, foram recapturados pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Polícia Militar. Na segunda-feira, os patrulheiros já haviam prendido dois foragidos, em blitze realizadas em rodovias próximas a Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. Também foram efetuadas capturas em Lavras, Poços de Caldas e Patos de Minas. A PM ainda efetuou a prisão de um homem em Abre Campo.

As três capturas efetuadas pela PMRv foram feitas na noite de segunda-feira. A primeira aconteceu no km 96 da BR-267, próximo a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. JCAJ, de 42 anos, foi parado pelos patrulheiro e estava sem camisa e descalço.

Ao fazer uma consulta nos arquivos da PMRv, via rádio, descobriu-se que JCAJ tinha um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, condenado por homicídio e furto.

JCAJ tinha diversas escoriações pelo corpo, tendo contado aos patrulheiros que estaria fugindo depois de ter sido agredido por traficantes do Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora. Ele foi levado para o Hospital de Pronto Socorro. Depois de medicado, foi encaminhado para a Delegacia de Juiz de Fora.

A segunda prisão aconteceu no km 2 da rodovia LMG-860, próximo a Guarani, na Zona da Mata. Durante a operação Rota Segura, os militares pararam uma motocicleta conduzida por um morador da cidade de Descoberto, de 41 anos, também na Zona da Mata. Ele não tinha habilitação. Na consulta, foi descoberto que havia uma prisão preventiva contra o homem, emitido pela Justiça de Mar de Espanha.

O homem está incurso nos artigos 303 (praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor), 305 (afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída) e 306 (Dirigir sob a influência de álcool), todos incluídos na Lei 9.503/1997. Ele foi levado para a Delegacia de Ubá.

Na rodovia MGC-354, próximo a Patos de Minas, no Alto Paranaíba, também dentro da Operação Rota Segura, os militares pararam um veículo Gol CLI, que tinha como ocupantes MJDS, de 39 anos, o condutor, e o passageiro AAC, de 46.

Ao consultar o sistema de informações da PMRv, constatou-se que o passageiro era procurado. Tinha um mandado judicial de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Araxá, pelo crime de lesão corporal (violência doméstica). Assim, foi dada voz de prisão a AAC, que foi conduzido à Delegacia de Plantão de Patos.

Matipó

A quarta prisão foi feita pela Polícia Militar, e ocorreu em Córrego da Revolta, distrito de Abre Campo, Zona da Mata, onde foi cumprido mandado de prisão, que teve como alvo um homem de 59 anos, que tem passagem por crime de homicídio consumado em 2018 e estava foragido. Ele foi localizado e preso numa lavoura de café. Foi levado para a delegacia local.