Motorista dos Correios morre carbonizado após bater caminhão em barranco

Depois de bater num barranco, o caminhão dos Correios pegou fogo e motorista morreu carbonizado (foto: CBMMG/Divulgação)

Um motorista dos Correios morreu carbonizado, na manhã desta terça-feira (25/1), depois que o caminhão que dirigia saiu da pista, bateu contra um barranco e pegou fogo. O motorista ficou preso na cabine. O ajudante, de 43 anos, ficou ferido e conseguiu sair da cabina.



O acidente ocorreu por volta das 5h30, no quilômetro 351 da BR-251, próximo ao trevo de Francisco Sá, no Norte do estado.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar o incêndio, pois havia risco de explosão. O fogo foi debelado, mas a cabine do veículo ficou totalmente destruída.

Os bombeiros informaram que não foi possível nem sequer identificar o motorista, pois os documentos, assim como as roupas, ficaram inteiramente queimados.

O ajudante foi levado para o Hospital Municipal de Salinas, enquanto o corpo do motorista foi encaminhado para uma funerária da cidade.