Apenas 10% das crianças com comorbidades foram vacinadas em Uberaba

Nesta terça-feira (25/1), em Uberaba, acontece a vacinação das crianças com comorbidades e deficiência permanente com cinco anos ou mais (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba, no Triângulo Mineiro, se aproxima do fim do calendário de vacinação contra COVID-19 em crianças entre 5 e 11 com comorbidades e deficiência permanente, mas a procura foi bem abaixo da expectativa da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, cerca de somente 10% de comparecimento do público esperado, o que representa aproximadamente 100 vacinados.