Veja quem são os próximos vacinados em BH na campanha contra COVID-19

PBH convoca nesta semana crianças para repescagem e adultos para dose de reforço (foto: AHMAD GHARABLI /AFP)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou o calendário oficial da vacinação contra a COVID-19 desta semana. Logo no início da semana, na segunda-feira (24/1), o foco serão as crianças. Já no restante dos dias, a convocação foca no público na casa dos 40 anos () para receber a aplicação de reforço.



A partir de terça-feira (25/1), a PBH convoca a população de 48 a 45 anos para a vacinação com a dose de reforço.

Vale ressaltar que, além dos grupos convocados, todas as pessoas que já completaram 4 meses da aplicação da segunda dose devem procurar um posto para receber a dose de reforço

Portanto, já completou 4 meses desde quando recebeu a segunda dose? Não precisa esperar a convocação: procure um ponto de vacinação!





Requisitos





Para conseguir se vacinar nos locais indicados pela PBH é preciso levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.





As crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.





Caso o acompanhamento seja por terceiros, haverá a necessidade de apresentar o termo de autorização de para vacinação, disponibilizado no portal da Prefeitura, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.





Confira o cronograma completo de vacinação desta semana:





Dia 24/01, segunda-feira





crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação. Veja os locais de aplicação - repescagem de primeira dose parade 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, enascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação. Veja os locais de aplicação AQUI





grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Veja os locais de aplicação - repescagem de dose de reforço para, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Veja os locais de aplicação AQUI





Dia 25/01, terça-feira





48 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Locais de aplicação ainda serão divulgados - dose de reforço para pessoas de, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Locais de aplicação ainda serão divulgados AQUI





Dia 26/01, quarta-feira





47 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Locais de aplicação ainda serão divulgados - dose de reforço para pessoas de, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Locais de aplicação ainda serão divulgados AQUI





Dia 27/01, quinta-feira





46 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Locais de aplicação ainda serão divulgados - dose de reforço para pessoas de, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Locais de aplicação ainda serão divulgados AQUI





Dia 28/01, sexta-feira





45 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Locais de aplicação ainda serão divulgados





45 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Locais de aplicação ainda serão divulgados AQUI

