Morre segundo ocupante da picape que capotou no Pico da Ibituruna

A picape ficou totalmente destruída depois de rolar na estrada, montanha abaixo (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Morreu na noite desse sábado (22/1) a segunda pessoa que estava na picape que capotou na estrada do Pico da Ibituruna , na tarde de sábado, em Governador Valadares. Wilson Miguel dos Santos, conhecido como Wilson Alemão, havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Governador Valadares.



Um outro passageiro, que não teve o nome divulgado, continua internado no Hospital Municipal com fratura em uma das pernas e várias lesões pelo corpo.



A polícia está investigando as causas do acidente. Há suspeitas de que o motorista tenha perdido o controle do carro por problema nos freios. O acidente aconteceu logo depois de uma curva, na descida mais íngreme da montanha.



Testemunhas acreditam que o motorista tenha descido acionando o freio a todo instante. O correto, segundo moradores da área do pico, e que sobem e descem a montanha diariamente, é descer engrenado, conforme advertem algumas placas colocadas ao longo da estrada.