Sindicato de ônibus: 'Motorista não pode impedir a entrada de passageiros'

Dos mais de 90 passageiros que etsavam no ônibus, 23 ficaram feridos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintran-MG) emitiu comunicado nesta quinta-feira (20/1) para explicar a questão da lotação do ônibus do Move Metropolitano que tombou pela manhã, na Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova.





"Ainda não é possível afirmar o número de pessoas que estavam a bordo no momento do acidente", afirmou o sindicato.

"Cabe lembrar que o motorista não pode impedir a entrada dos passageiros, que muitas vezes preferem não aguardar para embarcar em um próximo ônibus, o que pode causar uma lotação atípica em alguns carros", diz o Sintram.











Por fim, o Sintram afirma que a empresa de ônibus estava devidamente regularizada: "O acidente ocorrido nesta manhã foi uma eventualidade e suas causas estão sendo investigado pelas autoridades competentes. Reforçamos que o ônibus é um dos modais mais seguros, fato comprovado pelo baixíssimo índice de acidentes envolvendo este meio de transporte".

"É importante ressaltar que o ônibus em questão está com a manutenção e documentação em dia, conforme as determinações do órgão gestor", complementa.





A empresa alega ter encontrado dificuldades para localizar alguns passageiros, que saíram do local sem deixar nenhuma informação de contato.