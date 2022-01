Atenção: BH tem alerta de chuva com possibilidade de granizo

Alerta é válido para as próximas horas (foto: Defesa Civil/ dvulgação) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta, nesta quinta-feira (20/1), para a possibilidade de chuva de granizo na capital mineira.





De acordo com o órgão, o aviso é válido para as próximas duas horas.

A Defesa orienta que as pessoas procurem um lugar seguro para se alojarem e que não permaneçam em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos.





Mais cedo, o órgão emitiu um alerta para pancadas de chuva na capital mineira.

LEIA MAIS 15:55 - 20/01/2022 BH tem novo alerta de chuva para esta quinta (20/1)

21:53 - 19/01/2022 MG: Servas ainda recebe água e alimentos para os atingidos pelas chuvas

17:00 - 18/01/2022 Imóveis atingidos pelas chuvas em Minas vão ter isenção na conta de água



"Hoje tem possibilidade de chuva em áreas isoladas na região metropolitana, mas chuvas de pouca duração. No fim de semana, diminui possibilidade", afirmou o meteorologista Claudemir de Azevedo.

A estação convencional de Belo Horizonte, localizada no Bairro Santo Agostinho, já registrou valome acumulado de 481mm entre o dia 1º e a manhã dessa quarta (19/1), valor correspondente a 46,2% acima da média histórica para o mês de janeiro que é 329,1mm. Segundo o órgão, após a trégua, a chuva deve voltar ainda hoje. Há grande possibilidade de pancadas isoladas de até 30mm e raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h até as 8h desta sexta-feira (21/1)."Hoje tem possibilidade de chuva em áreas isoladas na região metropolitana, mas chuvas de pouca duração. No fim de semana, diminui possibilidade", afirmou o meteorologista Claudemir de Azevedo. Também pede para que as pessoas não fiquem no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica. Não é recomendável estacionar debaixo de árvores.Mais cedo, o órgão emitiu um alerta para pancadas de chuva na capital mineira.





Alertas por SMS

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.