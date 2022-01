BH tem novo alerta de chuva para esta quinta (20/1)

Segundo o órgão, após a trégua, a chuva deve voltar ainda hoje. Há grande possibilidade de pancadas isoladas de até 30mm e raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h até as 8h desta sexta-feira (21/1)."Hoje tem possibilidade de chuva em áreas isoladas na região metropolitana, mas chuvas de pouca duração. No fim de semana, diminui possibilidade", afirmou o meteorologista Claudemir de Azevedo.

A estação convencional de Belo Horizonte, localizada no Bairro Santo Agostinho, já acumulou 481mm entre o dia 1º e a manhã dessa quarta (19/1), valor correspondente a 46,2% acima da média histórica para o mês de janeiro que é 329,1mm.

Veja recomendações da Defesa Civil em caso de chuva: - Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. - Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. - Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. - Atenção especial para áreas de encostas e morros. - Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). - Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. - Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

(Com informações de Gabriela Leão Lima*)

Nesta quinta-feira (20/1), BH registrou 32,1°C na estação meteorológica da Pampulha, de acordo gráfico do Inmet. "As temperaturas devem ficar estáveis, não há perceptiva de subir mais", disse.A temperatura mais alta de janeiro foi de 32,8°C, observada na última sexta (14/1). Antes dessa onda de calor, o clima chuvoso predominou. Para se ter uma ideia, no dia 8, a temperatura mais alta não passou de 21,4°C, marca considerada baixa para o verão.