Minas supera novamente a marca de 25 mil novos casos de COVID em 1 dia

Pandemia volta a ganhar força e estrangular sistema de saúde público (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os casos de COVID-19 seguem em alta neste mês de janeiro em Minas. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) desta quinta-feira (20/1) mostra que o estado superou novamente a marca de 25 mil casos em um dia, registrando 25.939 infectados nas últimas 24 horas.

A marca de ontem, inclusive, configura o quinto recorde da pandemia estabelecido apenas neste início de ano. A sequência começou no último dia 12, com 18.153 infectados e continuou: sexta-feira (14/1), com 18.910; sábado (15/1), com 19.153 e ontem (18/1), com 20.810.

Mortes

Entretanto, o número de mortes permanece em queda no estado. No período de 24 horas, foram confirmados 29 óbitos pelo vírus.

De março de 2020 até hoje, o estado possui um total de 2.436.663 pessoas infectadas pelo coronavírus. No total, já são 56.895 os mortos pelo coronavírus em Minas.

Até o momento, 2.233.343 mineiros se recuperaram do COVID no estado, enquanto 146.425 seguem em acompanhamento, ou seja, casos confirmados de COVID-19 que não evoluíram para óbito, mas cuja condição clínica permanece sendo acompanhada, ou aguardando atualização pelos municípios.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci