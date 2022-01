BH tem alerta de chuva de granizo neste sábado (15/1)

Alerta de mais chuva para a capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A PressCredito)

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Diante do risco de granizo, os moradores de BH podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.



Se você ainda não tem acesso a este serviço saiba que basta se cadastrar enviando uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. Se quiser, há informações também via redes sociais da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.









Segundo o Instituto Nacional de Metereiologia (Inmmet) , Belo Horizonte amanheceu com temperatura na casa dos 18ºC e por volta das 14h, muito calor, com termômetros já marcavam 32ºC. Resultado? Em algumas regiões da capital a chuva voltou a cair forte e com granizo.

A previsão para este sábado era de poucas nuves pela manhã e sol, mas no período da tarde, principalmente, aumento das nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Já à noite, possibilidade de chuvas isoladas, em menor volume, mais amena.





Para o domingo, dia 16, o Inmmet estabelece a mesma previsão. Ou seja, clima típico do verão. Estação marcada historicamente pela ocorrência de pancadas de chuvas passageiras e localizadas em dias mais quentes e umidade alta, intercalado com chuvas, que em alguns casos poderão ser intensas e acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.





Com chuvas histórias, é bom que todos fiquem em alerta, já que ao menos 138 cidades de Minas Gerais decretaram situação de emergência, segundo balanço divulgado na segunda-feira (10/01) pela Defesa Civil estadual. Desde o início do período de chuva, seis pessoas perderam a vida no estado





Para Minas Gerais, conforme o Inmet, entre hoje e amanhã, risco potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Oeste de Minas. Mas assegura baixo risco de risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.





Depois da chuva dar uma trégua, com os mineiros aproveitando o período de estiagem para limpar e lidar com as consequências do volume de água que caiu em Belo Horizonte e no estado, neste sábado (15/1), depois de uma manhã ensolarada, as temperaturas subiram muito. Em Contagem, na Região Metropolitana, houve chuva de granizo no Eldorado.