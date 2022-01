Ponte será reformada e ficará interditada por 30 dias em Bueno Brandão

Ponte liga Bueno Brandão às cidades de Bom Repouso, Munhoz e Senador Amaral (foto: Prefeitura de Bueno Brandão)

Uma ponte no município de Bueno Brandão, no Sul de Minas, será interditada por 30 dias para obras de reforma. A ponte fica no Bairro Vargem Grande, que liga Bueno Brandão às cidades de Bom Repouso, Munhoz e Senador Amaral. A reforma terá início na próxima segunda-feira (17/1). A prefeitura afirmou que o acesso ficará interditado no tempo que gastará para secagem do concreto usinado que será aplicado na ponte.



“As obras não puderam ser realizadas no ano passado porque o processo licitatório infelizmente deu deserto, ou seja, empresas não apareceram para participar da licitação. E só foi possível agora fazer a compra direta do concreto usinado por estarmos no novo ano, o que possibilitou essa compra no tempo recorde”, explicou o prefeito Silvio Félix.

Desvios

Quem quiser seguir sentido às três cidades citadas acima, deverá pegar um desvio, que ser feito pelo bairro Bárbara de Lima, próximo ao Centro de Reciclagem de Lixo e o Aterro Sanitário. O local está passando por processo de aplicação de bica corrida e compactação e estará sinalizado para facilitar o tráfego da população, segundo informou a prefeitura.



“As máquinas da prefeitura estão trabalhando hoje e amanhã para deixar aquele acesso muito bem compactado, com uso do nosso compactador, com a aplicação de bica corrida, para que não haja nenhum problema nesse acesso enquanto a ponte estiver interditada. O desvio também será todo sinalizado, tanto para quem chega a Bueno Brandão e para quem sai de Bueno Brandão, então não haverá nenhum tipo de problema para aqueles que não são da nossa região e não conhecem o acesso”, disse o vice-prefeito, Juninho Cavani. (Iago Almeida / Especial para o EM)