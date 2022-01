BR-381 interditada: veja rotas alternativas por asfalto e trechos de terra

Parte do trecho da BR-381 sendo observado por um homem no KM 321 (foto: Reprodução Redes Sociais) Com a interdição do trecho da BR-381, na altura do KM 321 da BR-381, por causa da destruição de pelo menos 100 metros das duas pistas, na altura de Nova Era, os motoristas que seguem nos dois sentidos, entre o Vale do Aço e Belo Horizonte, buscam rotas alternativas para chegar aos seus destinos.

Nesse trajeto, o trânsito flui normalmente e sem retenções. A Prefeitura de Guanhães informou que na área do município, carros, ônibus e caminhões não encontram dificuldades para chegar a Itabira.

Para os motoristas que estão seguindo de Belo Horizonte para o Vale do Aço, a rota alternativa indicada pela Polícia Rodoviária Federal, passa por São Domingos do Prata, até chegar à LMG-760, que liga Timóteo a Dionísio e São José do Goiabal.

O trecho até o distrito da Baixa Verde é asfaltado. Depois, até Dionísio ou São José do Goiabal o percurso é feito em estrada de terra, cujo trecho é de aproximadamente 35 quilômetros.

A Prefeitura de Dionísio publicou em suas redes sociais um alerta sobre tráfego nesta rota sugerida pela PRF. De acordo com a prefeitura, a estrada vicinal do município de Dionísio não é recomendada para veículos pesados e de grande porte.

Os motoristas que seguem de Belo Horizonte para o Vale do Aço, também têm alternativa de seguir pela BR-262, sentido Realeza, até chegar à BR-116, onde os devem entrar no sentido de Caratinga e Inhapim. Logo depois de Inhapim, entrar na BR-458, que dá acesso a Ipatinga. Todo o trecho e bem-sinalizado e permite o tráfego de veículos leves e pesados.

Nessa rota, para chegar em Governador Valadares, basta seguir pela BR-116, ignorando o trevo de acesso da BR-458 e seguindo em frente, passando por Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Alpercata, Posto da Polícia Rodoviária Federal e finalmente, o trecho urbano de Valadares.