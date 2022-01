Acidente com ônibus de viagem deixa um morto na BR-381, em Minas Gerais

Os 42 passageiros do ônibus escaparam do acidente sem ferimentos (foto: Bombeiros MG)

Uma pessoa morreu em um grave acidente na tarde desta sexta-feira (14/1) na Rodovia Fernão Dias, em Santo Antônio do Amparo, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um ônibus de turismo da empresaacidentou no km 637, quando seguia viagem em direção a São Paulo.

O motorista do veículo, de 25 anos, foi socorrido com ferimentos leves. O copiloto, de 55 anos, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos. O ônibus transportava 42 passageiros e caiu na valeta central que divide as pistas. Todos eles saíram ilesos. Conforme os bombeiros, ainda não há detalhes da causa do acidente. Houve derramamento de óleo na pista e os militares espalharam serragem no trecho.

Segundo a Autopista Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, o trânsito estava congestionado em três quilômetros e meio no início da noite e com a faixa da esquerda fechada nos dois lados da rodovia.

Outro acidente na BR-381

Um carro e uma carreta bateram em outro ponto da BR-381. Desta vez, em Sabará, às margens do Bairro Capitão Eduardo, no quilômetro 447 da rodovia. Pelo menos uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. O trânsito ainda está congestionado no trecho.