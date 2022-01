Imagens mostram Rio Doce tomando residências em Governador Valadares

A movimentação de embarcações foi intensa nas ruas alagadas do Bairro São Pedro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Os milhares de moradores em regiões ribeirinhas, em Governador Valadares, tiveram uma quarta-feira (12/1) dura, mesmo com a interrupção das chuvas. Com casas ainda tomadas pelas águas do Rio Doce, famílias - incluindo mulheres e idosos - precisaram ser resgatadas por barcos, canoas e até jet ski. A boa notícia ficou por conta da queda do nível do rio.

Caiaques, canoas, barcos e jet ski são usados no resgate em Valadares (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Muitos resistiram o quanto puderam nos andares superiores de suas casas, mas não puderam fugir do isolamento.

Confira imagens da enchente em Valadares:

Voluntários se preparam para mais uma missão de resgate nas águas represadas no Bairro São Pedro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Voluntário e Militar do Corpo de Bombeiros levando remédios para uma família ilhada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Bombeiros usam barco para resgatar pessoas ilhadas em Valadares (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Casa é tomada pela água em Valadares (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Bombeiros resgatam pessoas ilhadas em Valadares (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Operação limpeza

Com a queda constante no nível do rio durante toda o dia, a prefeitura começou a preparar as ações para a limpeza das ruas, praças e prédios públicos que foram inundados pelas águas do rio. Muitos moradores também começaram a planejar o retorno às casas.

A administração municipal informou que as equipes de limpeza e as máquinas serão encaminhadas aos locais atingidos à medida que o nível da água for baixando. Caçambas, caminhões-pipa, retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões com carroceria e outros veículos estarão na operação, dando todo o suporte necessário às regiões afetadas.

Moradora resgatada em casa segue rumo a Avenida Moacir Paleta, no Bairro São Pedro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) serão mobilizadas para a limpeza das ruas, incluindo a retirada de lama, entulhos e móveis que ficaram submersos. Os moradores que precisarem descartar móveis e utensílios domésticos devem colocá-los nas calçadas.

Os pontos de alagamento nos bairros ribeirinhos determinaram algumas alterações no tráfego de veículos. Os agentes de trânsito estão nas vias orientando a população e sinalizando todos os locais. A prefeitura recomenda atenção aos motoristas nos deslocamentos.

Procon fiscaliza comércio ribeirinho

O Procon Governador Valadares prosseguiu hoje com a fiscalização do comércio varejista nos bairros atingidos pela enchente. A ação tem o objetivo de fiscalizar eventuais práticas abusivas de preço de produtos de primeira necessidade.

Carolinne Vianna Rocha, coordenadora executiva do Procon GV, justificou a fiscalização afirmando que pode acontecer a prática de aumentos abusivos nos preços dos itens de primeira necessidade, como produtos de limpeza, água mineral, gás de cozinha e itens da cesta básica.

“A fiscalização ocorrerá, prioritariamente, em estabelecimentos no entorno das áreas afetadas, como supermercados, mercearias e farmácias”, disse Carolinne, lembrando que constatando algum dano coletivo, o assunto será imediatamente encaminhado ao Ministério Público Estadual, para que sejam tomadas as "devidas providências”.