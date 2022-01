Valadares determina 'Calamidade Pública' por causa da gripe e COVID-19

A procura por atendimento médico na Policlínica Central aumentou muito nesse início de 2022 (foto: Tim Filho) O expressivo aumento do número de casos de COVID-19 e Síndrome Gripal Aguda Grave em Governador Valadares, interior de Minas Gerais, levou o prefeito André Merlo a decretar "Calamidade Pública" nesta quarta-feira (12/01).

A ocupação dos leitos de UTI COVID-19 SUS no município preocupa. No boletim epidemiológico dessa terça-feira, dos 51 leitos disponíveis, 27 estão ocupados. Os casos de COVID-19 confirmados foram 178, e 231 foram notificados.

O boletim traçou um cenário epidemiológico que não é dos melhores, fato que vem causando impactos socioeconômicos e financeiros, até mesmo com afastamento de profissionais da saúde contaminados. Tudo isso, segundo a prefeitura, determinou o decreto 11.590/2022.

A prefeitura informou ainda que “o Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reconhecimento, por aquela Casa Legislativa, do estado de calamidade pública, nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000”.

Para vencer essa adversidade, a Secretaria Municipal de Saúde pede que as pessoas se vacinem contra a gripe e a COVID-19. Até essa terça-feira, a SMS contabiliza 205.920 pessoas vacinadas com a primeira dose, 182.724 com a segunda e 43.313 com a terceira. A população de Valadares, de acordo com o IBGE, é de 282.164.