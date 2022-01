'Parece coisa de filme', conta moradora de Betim após fortes chuvas

Moradores contabilizam prejuízos da chuva. Na foto, Consuelo Campos (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press ) "Parece coisa de filme. Foi horrível." Esse é o relato de Consuelo Campos. Ela é instrutora de circo e mora no Bairro Vila das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Ela conta que viu todo o seu material de trabalho sendo levado pela chuva. ''Estava tudo naquele quartinho, a cama elástica foi levada. A máquina de lavar, o armário. Apenas o meu pescoço ficou para o lado de fora (da água)", contou.

Na imagem. Bairro Vila das Flores, em Betim (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press )

Rodovia interditada

A cidade amanheceu com diversos pontos de alagamento nesta segunda-feira (10/1). Esta tarde, a reportagem do Estado de Minas esteve nos bairros Nossa Senhora de Fátima e Vila das Flores.Desde ontem, diversas ruas e regiões estão alagadas e moradores estão preocupados com a situação. A cidade está em estado de emergência.O vendedor Thalyson Carvalho Oliveira, de 32, morador da Rua Benedito Pereira da Fonseca, no Bairro Ingá, contou ao Estado de Minas que, por volta das 17h, quando o rio começou a transbordar, saiu imediatamente de casa com a família."Eu fiquei preocupado. Peguei umas duas bolsas com minha família, tentei juntar alguma coisa. Pegamos o carro e saímos. Agora retornamos e tudo tinha sido tomado pela água", relata.Outro ponto prejudicado pela inundação foi a Avenida Edméia Matos Lazzarotti. No início desta manhã, o Estado de Minas esteve no local e observou funcionários que faziam a limpeza de um sacolão invadido pelas águas do Rio Betim.A rodovia MG-050, que liga a Região de Vianópolis, em Betim, a Juatuba, ambas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, precisou ser interditada.No local, o Rio Paraopeba atingiu a ponte que existe na estrada que liga as duas cidades. No momento, a água está tocando a ponte e o temor da Polícia Militar Rodoviária é que a estrutura possa ser abalada.O local já vinha sendo monitorado desde a manhã de domingo (9/1), quando a água chegou a tomar a ponte e o trânsito foi interrompido pela primeira vez.A cheia no Rio Paraopeba é uma das que mais preocupa, tanto o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, como setores da Defesa Civil. O rio é caudaloso e passa por várias cidades da Região Metropolitana e da Região Central de Minas.(Com informações de Ivan Drummond e Vinícius Prates*)