Chuva: Defesa Civil interdita Tereza Cristina e rua do Barreiro, em BH

Por mais que tenha passado por obras, Tereza Cristina convive com sérios riscos de alagamento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou, na noite deste domingo (9/1) Avenida Tereza Cristina e da Rua Vovó Faria, ambas na região do Barreiro, por risco de transbordamento. As duas áreas foram bastante afetadas pela intensidade das chuvas nas últimas horas.

Com isso, as vias públicas estão completamente bloqueadas para fluxo de pessoas e veículos. Enquanto a Tereza Cristina se localiza no córrego do Ferrugem e do Ribeirão Arrudas, sujeitas a grandes inundações, a Vovó Faria aparece no Córrego Jatobá.





Neste sábado, o órgão havia interditado o curzamento da Avenda Sebastião de Brito com Cristiano Machado pelo risco de inundação.





Em seu último balanço, a Defesa Civil previu um total de 140mm a 160mm de chuva até às 8h de segunda-feira.





Recomendações





Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.





- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.





- Atenção especial para áreas de encostas e morros.





- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).





- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.





- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.