Batida entre dois carros deixa uma pessoa ferida na MG-010

Batida Toyota Corola e Space Fox (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )

Uma batida entre dois carro mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (7/1), na MG-010, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com a corporação, a batida frontal ocorreu próximo ao quilometro 50 entre um Toyota Corola e um Space Fox.Os militares foram chamados para prestar os primeiros socorros a uma vítima que encontrava-se no inteiror de um dos carros, com suspeita de fratura no perna esquerda.O sexo, a idade e a identificação da vítima não foram repassadas pelos bombeiros.A vítima foi levada para o Hospital João XXIII para receber atendimento médico.