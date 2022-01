Neblina pura... Belvedere tem paisagem de inverno em pleno verão

O tempo chuvoso na capital está causando até neblina em pleno verão! No Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, moradores se depararam com o céu todo cinza e muita névoa na manhã desta sexta-feira (7/1).

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), “é um fenômeno comum da estação do inverno, porém, devido ao grande porte de umidade que está sobre o estado, com as chuvas constantes, principalmente na capital, esta condição que chamamos de névoa úmida pode ocorrer no verão”.