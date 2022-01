Reservatórios da Grande BH ultrapassam 90% de sua capacidade

Todos os reservatórios do Sistema Paraopeba, que abastecem boa parte da Grande Belo Horizonte, já ultrapassaram 90% de sua capacidade, efeito das chuvas que caem na região há semanas. De acordo com dados da Copasa atualizados na manhã desta sexta-feira, o reservatório Serra Azul, em Mateus Leme, é o mais cheio: atingiu 97,2% de sua capacidade. Rio Manso, em Brumadinho, e Vargem das Flores, em Betim, estão com 97,1% e 90,3%, respectivamente.

Não é comum o Sistema Paraopeba atingir níveis tão altos em janeiro. No mesmo período do ano passado, por exemplo, os reservatórios estavam, em média, com 79,5% da sua capacidade. Em janeiro de 2020, o nível chegava a apenas 53,2% do volume máximo.