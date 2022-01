Deslizamento atinge trecho da MG-050; veja onde trânsito está interrompido

Grande cratera se abriu no local (foto: Aelton Aleixo/ Comunicação Juatuba) Um trecho da rodovia MG-050 está interditado na altura do KM 56, em Juatuba, devido a um deslizamento da encosta no sentido Betim para Belo Horizonte. O incidente aconteceu na noite desta terça-feira (4/1). Ninguém ficou ferido.









"Está chovendo bastante na região, o solo ficou molhado. Teve um risco geológico e causou o deslocamento da encosta. Ficou muito perigoso, tem uma cratera ao lado da pista de rolamento. Ontem a noite a Polícia Militar Rodoviária esteve no local e fez a interdição na ponte do Ribeirão Serra Azul, altura do quilômetro 56, ao lado da Ambev", explica.





A prefeitura continuou com o monitoramento no local através do Departamento Municipal de Trânsito, o TransJuá. Por volta das 0h, uma árvore que fica dentro do trecho interditado caiu, entretanto, ninguém se feriu.





Na manhã desta quarta-feira (5/1), o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) fez uma vistoria no local e liberou apenas um sentido da via.

DER-MG fez vistoria no local na manhã desta quarta (foto: Aelton Aleixo/ Comunicação Juatuba)





"Vai ser liberado somente um sentido, o de Betim. Quem estiver vindo na direção do Triângulo Mineiro, Mateus Leme, Itaúna, sentido Betim para Belo Horizonte, conseguirá passar. Já quem estiver no sentido contrário, de Belo Horizonte para Juatuba, vai ter que cortar caminho por dentro do bairro Cidade Satélite, acessando a Avenida JK ou a Rua Belo Horizonte, ambas darão acesso ao centro de Juatuba", explica Aleixo.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a AB Nascentes das Gerais, concessionária que administra a rodovia, e aguarda retorno.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira