Santa Maria de Itabira volta a sofrer com alagamentos depois de forte chuva

Menos de um ano após ser devastada por fortes chuvas que causaram seis mortes e deixaram dezenas desalojados, Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, voltou a alagar neste sábado (1º/1). As autoridades ainda contabilizam os prejuízos, mas a informação preliminar é de que a gravidade é mais amena à do ano passado, sem registro de óbitos.

Diogo Oliveira, secretário de Administração, disse à reportagem do Estado de Minas que a rede pluvial não suportou o volume de água desta noite. "Os córregos que desaguam no Rio Girau encheram e causaram transtornos momentâneos. Estamos em alerta, mas a situação de momento é controlada", disse.

O vice-prefeito André Torres (Republicanos) explicou que uma forte chuva caiu entre 21h30 e 23h. "Nós tínhamos alerta para chuvas de 10 milímetros. Mas não choveu menos de 50 milímetros em uma hora. Muitas ruas foram alagadas", disse.

Entre os bairros atingidos, estão: Poção, Conselho, Centro. Lambari, Vidade Nova e Comunidade Quilombola do Barro Preto.



"A Defesa Civil está fazendo os levantamentos. Sabemos que a água entrou em algumas casas. Mas não tivemos registros de deslizamentos", afirmou o vice-prefeito.

Jair Lino de Carvalho Lage, vereador conhecido como "Jair da Saúde" (Cidadania), classificou a chuva como atípica. "Mas com menor intensidade do que a chuva do ano passado. Dessa vez a inundação foi causada por enxurrada vinda das colinas".

Memória





O município é contido pelo vale do Rio Girau, um curso de água que corre entre morros íngremes. No ano passado, as chuvas constantes causaram deslizamentos sobre casas e quintais. Com isso, o rio transbordou e engoliu as moradias que ficavam próximas.



Apenas uma das quatro pontes principais que ligam as duas metades do município ficaram em condições de uso. Uma delas foi destruída e outras duas foram interditadas por risco de colapso das estruturas.