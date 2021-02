Isolamento aprofunda drama após enchentes em Santa Maria de Itabira

A casa de Patrícia, transformada em ilha pela enchente do córrego: %u201CFicamos aqui segurando o que sobrou das enchentes para não ficar sem e ter de pedir%u201D, diz a mulher (foto: Fotos: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Santa Maria de Itabira – Da janela de madeira que fornece a única iluminação da casa sem eletricidade, Patrícia da Silva, de 28 anos, observa sinais de alento. Uma revoada de pássaros ao longe, seguida de nuvens de poeira subindo atrás dos montes são indícios de um comboio de voluntários em veículos 4x4 vencendo os 5 quilômetros de estradas destruídas de Santa Maria de Itabira até a comunidade quilombola do Barro Preto.

Trazem água, alimentos, medicamentos, produtos de higiene e itens de necessidade básica perdidos depois das chuvas que devastaram a cidade, deixando 160 desalojados e seis mortos, no último fim de semana. “A gente não sabe quando vai chegar a ajuda. Então ficamos aqui segurando o que sobrou das enchentes para não ficar sem e ter de pedir. Contamos muito mesmo é com a comunidade, que é unida”, disse a mulher, que mora com o marido e dois filhos.

A comunidade quilombola do Barro Preto é uma das mais afetadas da área rural de Santa Maria de Itabira, ficando praticamente isolada. Os ônibus do transporte público não conseguem mais chegar até lá, pois a estrada de terra e calçamentos foi praticamente desintegrada por enxurradas. Apenas veículos com tração nas quatro rodas conseguem vencer todo o trecho, até a ponte, onde a passagem ficou interrompida. Com isso, o fluxo de mantimentos e água é lento e inconstante para quem perdeu cobertores, colchões e depende da ajuda da própria comunidade.

“Por volta de 20 casas foram atingidas pelas enxurradas. Tiramos as famílias de lá e estão com parentes e amigos, mas precisamos que a prefeitura traga a Defesa Civil para dizer se podemos voltar para essas casas. Nossa estrada acabou e a ponte não aguenta mais a passagem de carros. O córrego comeu os aterros e a cabeceira. Estamos praticamente isolados”, definiu a líder comunitária Nilce Gonçalves da Silva.

A casa de Patrícia é a mais isolada. A força do córrego que abastece a comunidade foi tanta que o manancial abraçou o terreno dela, se dividindo em dois cursos e tornando a residência uma ilha. As águas levaram o banheiro, parte do alpendre, arrancaram bananeiras do quintal, o poste de luz e os encanamentos. Troncos foram rolados para servir de pontes apoiados nas margens recém-escavadas no barro pela erosão do córrego, mas os filhos de Patrícia seguem atalhos pelo leito do manancial para chegar na comunidade.

Durante o temporal de domingo, as famílias da comunidade viveram momentos de terror. Do colo da mãe, com água até a cintura, a única forma de salvar a pequena Ana, de 6 anos, foi passá-la pela janela da casa inundada para que vizinhos a levassem para a rua. A tempestade da madrugada do último domingo trouxe água e lama para dentro da residência, pressionando a estrutura simples entre a cheia do córrego do Barro Preto e as enxurradas que desciam dos morros da zona rural de Santa Maria de Itabira.

“A gente já estava no escuro, sem luz. Escutamos as paredes trincando. De repente, o córrego levou embora a minha cozinha. Saímos pela janela enquanto a parte de trás estava desabando. Todo mundo estava na rua, assustado. Minha filha chora até agora. Não dorme. Ninguém dorme. Só rezamos para a chuva parar”, disse a mãe da menina, Jaqueline Silva Araújo, de 33.

A dona de casa Maria de Lourdes Silva Marconi, de 57, conta que a união da comunidade foi fundamental para salvar pessoas e pertences. “Acabou a luz e já ficamos preocupados por causa das chuvas. Um menininho chegou aqui correndo e nos chamou pedindo socorro para ajudar a salvar a casa. Chegamos lá era pau e pedra em cima da casa. Tivemos de cortar as grades dos portões para tirar fogão, botijão, a parede da casa caiu no córrego”, conta.

O município é um dos que mais sofre com as chuvas. Na área urbana, 500 casas foram atingidas, as principais vias ficaram cobertas de lama e três pontes que permitem a passagem de um lado para o outro do Rio Girau comprometidas. Ontem, moradores continuavam a remover a lama que invadiu as casas, garagens e quintais. Equipes de defesa civil e da prefeitura ajudam a desobstruir vias, organizar o fornecimento de mantimentos e cadastrar os atingidos. Ainda falta água e alimentos prontos, uma vez que muitos flagelados perderam fogões e não têm condições de preparar os alimentos recebidos.





Solidariedade em toda parte

O médico Ronald Dias ainda tenta limpar a casa: %u201CNão tem uma só pessoa que não conheça alguém que teve prejuízos e sofrimento%u201D



Apenas uma ponte permite o acesso entre o Bairro Cidade Nova e o restante de Santa Maria de Itabira, depois da cheia do Rio Girau. O movimento de caminhões cheios de lama e móveis destruídos e dos carregamentos de mantimentos fazem dessa estrada um caminho de congestionamento constante, onde a chuva transforma tudo em lamaçal e o sol traz poeira. Entrar ou sair é um grande desafio para habitantes e agentes de defesa civil.

O gerente de projetos Elisio Fonseca tentou resgatar o máximo de pessoas que pôde: %u201CFoi um grande mutirão, com todos se ajudando%u201D

Diferente dos demais locais devastados, esse é um bairro de classe média alta. Até a casa do prefeito, Reinaldo das Dores Santos (PSD) foi invadida, teve um muro derrubado e vários estragos. “Estimamos que os prejuízos para a reconstrução da cidade cheguem a R$ 10 milhões. Foram ruas e muitas estruturas danificadas, as pontes e não temos sequer ainda os levantamentos da zona rural”, disse o prefeito.

Móveis caros e grandes, colchões de tamanhos queen e king, TVs de 60 polegadas, refrigeradores de duas portas e adornoO gerente de projetos Elisio Fonseca, de 36 anos, tentou resgatar o máximo de pessoas que pôde s de requinte foram parar em pilhas de entulho arruinado pela lama nas portas das garagens das casas isoladas. O trabalho de limpeza do barro, lixo e detritos seguirá por muitos dias ainda, acreditam os moradores.

Como nos bairros menos privilegiados, a solidariedade possibilitou muitos salvamentos de vidas. quando as águas do Rio Girau avançaram e chegaram a mais de um metro e meio de altura. “A água estava invadindo a minha casa com muita rapidez. Deitei a geladeira para tentar bloquear a entrada da água e levei a minha sogra para a casa do vizinho, que tinha dois andares. Com ela salva, vesti um colete flutuante e comecei a pular os muros para tirar os vizinhos mais idosos de dentro de suas casas para ruas mais altas. Foi um grande mutirão, com todos se ajudando. Agora, depois dos salvamentos, nós ajudamos com a limpeza”, disse.

Até o médico da cidade, Ronald Garcia Dias, passou os dias limpando a casa depois de lama do Rio entrar na residência. “Eu estava em Conselheiro Lafaiete, quando um vizinho me ligou avisando que o rio transbordou e que minha casa estava debaixo da água. Vim correndo, na madrugada de domingo mesmo. Mas muitas barreiras caíram na estrada, e mesmo quando eram liberadas eu precisava me identificar para poder passar”, lembra Dias.

O prejuízo sofrido no interior do imóvel também foi grande e o trabalho de limpeza, segundo médico, deverá durar ainda mais de uma semana. “Limpar essa lama é muito difícil. Ela tinge tudo que encosta. Parece que quanto mais você limpa mais ela se desdobra e mais lama aparece. Vai ser um trabalho de muitos dias para todo mundo. Quando comprei essa casa, me disseram que nunca tinha sofrido uma inundação, que a água dos rios só chegava perto mas nunca entrava na casa. Essa foi uma chuva muito fora do normal e todos na cidade estão sentindo. Não tem uma pessoa só que não conheça alguém que teve prejuízos e sofrimento”, disse. (MP)





Tragédia envolta em heroísmo

Coroas de flores homenageiam pai e filhas que morreram no desastre tentando salvar uns aos outros



O sepultamento ontem dos corpos de quatro das seis vítimas das tempestades que destruíram Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas, revelou histórias de coragem e doação, permeadas por tragédia no Bairro Poção. Entre a tristeza dos familiares e a consternação dos amigos, no velório municipal, um pai contou como conseguiu salvar a esposa completamente soterrada, mas não teve tempo de resgatar o filho. A poucos metros, em outra linha de caixões, jazia outro pai, que retornou à casa desabando para tirar uma das filhas do local. A outra filha o seguiu e os três morreram cobertos por lama e detritos.

O resgate sofrido de sua mulher, cavando escombros com as próprias mãos, não alivia o sentimento de perda e as dúvidas do mecânico Dawid Dener da Silva Gonçalves, de 37 anos. “Se eu tivesse acordado 10 minutos antes poderia ter tido tempo de salvar o meu filho”, lamenta. Ele, a mulher e o filho Bruce Dener Gonçalves, de 5 anos, dormiam juntos no quarto na noite de domingo, quando uma tempestade arrasou o município.

“Escutei um barulho na casa do vizinho. Já tinha água entrando na casa. Minha mulher foi para a sala e eu para o banheiro, no lado de fora da casa. Chovia pesado demais. Dei uma olhada para fora e vi a lama descendo e tomando a casa toda. Só me salvei por estar entre as duas paredes do banheiro”, lembra o mecânico.

Aos tombos e escorregões na lama e nos detritos ele deu uma volta no terreno e avistou o braço direito da mulher. “Pulei em cima e comecei a cavar com as minhas mãos um fêmur. Ela só dizia para eu salvar nosso filho. A arrastei para fora e pedi aos vizinhos que chegaram que a levassem para o hospital”, conta.

Dawid e um vizinho chegaram então ao quarto e viram a cama onde estava dormindo Bruce. Mas a maior parte do móvel estava encoberta, com armários e pedaços da parede e telhas por cima. “Fomos com tudo para tirar aquilo de cima. Tinha certeza que meu filho estava ali. Não sei se vivo, mas ele estava lá. Foi aí que desceu a maior parte da lama tomando conta de tudo. Tivemos de pular para fora para não ser soterrados. Meu filho ficou lá, debaixo de quatro metros de terra, cercas, arame, árvores, pedras”, afirma.

No velório da família de três pessoas que morreram soterradas, a emoção foi muito grande também devido aos atos de bravura dos familiares diante do perigo. Na casa estavam Nivaldo Gonçalves, de 70, as filhas Magda, de 40, Marilene, de 42, e uma criança, de 5. “Quando a lama começou a invadir a casa eles saíram, mas a minha prima Marilene (mãe da criança) estava com a perna machucada e não conseguiu sair”, conta a coordenadora de informática Mônica Meireles, de 43, sobrinha de Nivaldo.

“Meu tio ficou desesperado e entrou na casa para tirá-la. Vendo aquilo, minha outra prima pegou a filha dela, de 5 anos, e deu para alguém que estava lá do lado de fora. Ela entrou na casa atrás do pai dela e da irmã, mas o imóvel desabou e matou os três”, conta Mônica, desolada.





Zema pede apoio financeiro





Em reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), solicitou apoio financeiro do governo federal para reparação aos danos provocados pelas chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. A região da Zona da Mata foi uma das mais atingidas. Em Carangola, a Defesa Civil registrou 35 desabrigados e cerca de 1.100 desalojados, além de vários alagamentos. Em Santa Maria de Itabira, na Região Central, seis pessoas morreram depois de deslizamento de terra. "Trouxemos uma lista de rodovias e vias que foram afetadas e que precisam de uma reparação urgente. E solicitamos verba do governo federal para que possamos realizar esses reparos com a maior agilidade possível", afirmou o governador, que ainda se encontrou com os senadores Carlos Viana (PSD) e Antônio Anastasia (PSD). De acordo com Rodrigo Pacheco, o governo federal abriu crédito extraordinário de R$ 450 milhões em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional. Parte do recurso será destinada aos municípios atingidos pelas chuvas em Minas.