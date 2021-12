Helicópteros da PM levam comida, remédios e água a área isoladas de Minas

Aeronaves da PM levaram alimentos para desabrigados no Vale do Jequitinhonha (foto: PMMG/Divulgação)

Devidos às inundações causadas pelas fortes chuvas que atingiram cidades do Vale do Jequitinhonha, no Nordeste do estado, a 5ª Base Regional de Aviação do Estado da Polícia Militar de Minas Gerais (5ª Brave), de Governador Valadares, e a 3ª Brave, de Montes Claros, utilizam seus helicópteros para realizar a distribuição de alimentos, água, remédios e efetuar o resgate de pessoas em situação de risco.

Ao todo, foram entregues 282 cestas básicas para os distritos de Dois de Abril e Jeribá, próximo a Palmópolis. Cerca de 70Kg de suprimentos médicos e remédios foram entregues em Dois de Abril. Também foram levados para Jeribá 108 litros de água mineral.





Também foram vários os casos de resgate de pessoas que ficaram ilhadas. Um deles chamou a atenção: o de uma mulher com uma criança recém-nascida. Eles estavam ilhados há cerca de 20 dias, próximos Jeribá. O bebê nasceu sem acompanhamento médico.





Houve também o apoio às comunidades de Rio Pardo de Minas, que estavam ilhadas, em função das cheias dos rios da região, e foram resgatadas. Foram resgatadas também pessoas com comorbidades e enfermos.