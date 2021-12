Temporal e granizo devem se repetir nesta quarta-feira em BH; veja previsão

A formação de granizo se dá em razão das altas temperaturas em Belo Horizonte nos últimos dias, aliada à alta umidade do ar. “A temperatura máxima na capital nesta terça-feira foi de 32,1°C. A umidade relativa do ar mínima foi de 39%, o que favorece a formação de temporais para essa época do ano, formando nuvens cumulonimbus, nuvens que causam raios e no interior delas têm muito granizo.”

“Como a temperatura está muito elevada e tem muita umidade, se formaram vários aglomerados de nuvens nas regiões Oeste e Sul do estado, que estão se deslocando para a Região Central. Então, essa possibilidade de chuva de granizo existe, mas seriam pedrinhas de pequena intensidade, nada significativo. O comum nessa época do ano são temporais isolados com muitos raios”, explica.





Já nos próximos dias, a tendência é a mesma, aponta o especialista. A pressão atmosférica tende a cair no litoral da Região Sudeste, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o que deve formar uma frente fria e trazer chuvas significativas para Minas Gerais, principalmente para as Regiões Sul, Oeste e Triângulo.





“Uma chuvarada vai acontecer, e isso também no início de 2022, tanto no Sul de Minas quanto na Região Oeste. Na Região Metropolitana, a previsão é de pancadas de chuvas nos próximos dias. A temperatura cai um pouco, a máxima deverá ficar entre os 25°C, 26°C. E deve ter chuvas durante a passagem de ano na capital.”

CUIDADOS

Em caso de chuvas fortes, a Defesa Civil orienta que as pessoas procurem um lugar seguro para se alojarem e que não permaneçam em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos. Também pede para que as pessoas não fiquem no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica. Não é recomendável estacionar debaixo de árvores.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.