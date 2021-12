Sul de Minas registra prisões e tumultos envolvendo vereadores

Vereador de Congonhal é preso com arma falsa em outra cidade do Sul de MInas (foto: Redes Sociais)

Duas prisões e tumultos envolvendo vereadores marcaram o fim de semana no Sul de Minas. Um político de Congonhal foi detido em Santa Rita de Caldas com uma arma falsa, depois de ter feito ameaças e causado tumulto em um bar nesse domingo (26/12). Em Passos, um outro vereador teria agredido uma médica no pronto-socorro da cidade. O homem apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com a PM, os militares foram acionados depois que Lucas Santos Carvalho (DEM), de 27 anos, teria ameaçado o dono de um bar e causado tumulto no local. O vereador estaria com uma arma na cintura durante a confusão. “Ele estava bêbado e mostrando a ama para todo mundo. Ameaçando o povo”, diz um morador da cidade.

A Polícia Militar informou que, após a abordagem, constatou que o suspeito é vereador na cidade de Congonhal. Ele chegou a negar que teria uma arma. No entanto, na sequência confirmou que o objeto estava no carro, mas que estava sem as chaves. “Após uma busca, foi encontrado um simulacro de arma de fogo no interior do veículo”, afirma.

Segundo a polícia, o político apresentava sinais de embriaguez e um amigo do suspeito levou o veículo. Lucas foi preso e passou por atendimento médico, mas assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Ainda de acordo com a polícia, o simulacro de arma de fogo foi apreendido e Lucas teria negado que chegou a ameaçar os clientes dentro do bar. O Estado de Minas tentou falar com a secretária do político, mas não teve retorno.

Passos

Também nesse domingo, um vereador de Passos foi preso depois de ter agredido uma médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. João Benedito Serapião (PL) apresentava sinais de embriaguez.

Vereador de Passos teria agredido médica na cidade (foto: Ascom/divulgação)

A Polícia Militar foi acionada pelo enfermeiro do local. Quando os militares chegaram à UPA, a médica contou que o vereador estaria atrapalhando o atendimento. O suspeito teria agarrado a médica pelo braço para que ela começasse a trabalhar. O vereador ainda teria incentivado um tumulto dos pacientes contra a equipe médica.

Segundo a polícia, o suspeito já teria ido embora quando os militares chegaram à UPA. Ele foi encontrado dirigindo próximo à casa dele. João Benedito negou a versão contada pelas vítimas e disse que foi até o local a pedido da população após demora no atendimento.

Ainda de acordo com a PM, o político estava com sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso e liberado após assinar o termo de compromisso.

Por telefone, a assessoria de gabinete do vereador não deu detalhes sobre o caso. “Ainda estamos apurando os fatos junto ao jurídico da Câmara. No momento, não consigo dar informações precisas”, ressalta.

O Estado de Minas também tentou falar com João Serapião, mas ele não atendeu as ligações.