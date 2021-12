Homem tenta matar primo, mas tiro acerta criança de 8 anos no Sul de Minas

Crime aconteceu quando as vítimas chegavam em Andradas (foto: Wikipedia/divulgação)

Um homem tentou matar o primo, mas o tiro acertou a mão de uma criança de 8 anos, em Andradas, no Sul de Minas. A menina estava dentro de um carro acompanhada dos pais e do irmão, quando o suspeito teria passado atirando contra o veículo.

A menina de 8 anos estava com a mão direita ferida e foi socorrida pelos militares para o hospital. A mãe da vítima contou para a PM que estava no carro com o marido e os dois filhos voltando de Espirito Santo do Pinhal, e, quando entraram em Andradas, um veículo cruzou o sentido oposto e em seguida, retornou na direção do carro da família.

O motorista era o primo do marido dela e começou a persegui-los, além de efetuar disparos contra eles. A mulher contou para a polícia, que o homem teria ameaçado o esposo de morte. “Pelo amor de Deus, pare com isso! Você vai matar meus filhos”, pedia a mulher de acordo com o depoimento dado à polícia.

Arma usada pelo suspeito e munição apreendidaa pela polícia (foto: PM/divulgação)

A situação só parou quando o marido da mulher avistou a viatura da Polícia Militar e emparelhou o carro para pedir ajuda.

Segundo a polícia, o suspeito cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em Jacutinga. Após o crime, ele foi encontrado escondido embaixo da cama. No veículo em que ele estava, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições intactas.