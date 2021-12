Homem que matou mulher na frente das filhas pega 20 anos de prisão

Thiago matou a mulher a facadas na frente das filhas (foto: Redes Sociais)

Thiago da Silva Ribeiro foi condenado a 20 anos de prisão acusado de matar a mulher a facadas, em dezembro de 2020, em Três Corações, no Sul de Minas. O crime aconteceu na casa do casal e na frente das quatro filhas do casal.

O crime aconteceu na casa do casal e na frente das filhas, que tinham 11, nove, oito e seis anos. O cabelo de Camila ainda foi cortado com a faca e colocado em um balde. As meninas contaram para a polícia que tudo aconteceu quando a família estava assistindo filme na sala e eles discutiram. O motivo seria que Thiago estava desconfiado que a esposa o estava traindo.



Camila foi morta em casa e ainda teve o cabelo cortado (foto: Redes Sociais)

Na época, segundo a polícia, Thiago fugiu com o celular da vítima e confessou o crime pelo telefone. “Eu matei a minha própria esposa. Eu tive uma explosão de ânimo, de coisa, agredi ela demais e ela veio a óbito, de ontem para hoje, por causa do quê, da traição, do adultério, da igreja para assassino, era crente, pregador da palavra, agora sou um assassino", afirmou o suspeito no áudio.

De acordo com a polícia, Camila chegou a registrar um Boletim de Ocorrência de agressão contra o marido em maio do ano passado. Mas a mulher não chegou a pedir medida protetiva e nem representou o caso.