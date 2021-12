Duas pessoas ficam feridas após desabamento em Alfenas, no Sul de Minas

Bombeiros resgataram homem que sofreu parada cardíaca (foto: CBMMG)

Mais um desabamento em função de chuvas. Dessa vez foi na Rua Areado, 305, Aparecida, em Alfenas, no Sul de Minas, na tarde desta quinta-feira (16/12), onde dois trabalhadores ficaram feridos.

Uma das vítimas, um homem de 53 anos, sofreu uma parada cardíaca depois de ser enterrado até a cintura. De imediato, os bombeiros iniciaram os procedimentos de massagem e uso do aparelho desfibrilador até a chegada do médico do SAMU.

O homem foi levado em estado grave para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. A segunda vítima, de 55 anos, teve apenas ferimentos leves na cabeça e não quis ser levado ao hospital. O local foi isolado e a coordenação da Defesa Civil Municipal acionada.