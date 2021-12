Colisão na BR-040 mata jovem de 23 anos e deixa três feridos em Minas

Passageiro da caminhonete, de 22 anos, relatou que o condutor do carro perdeu o controle da direção e veículo rodou na pista (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um rapaz de 23 anos morreu no fim da tarde desta quinta-feira (23/12) após o carro que ele conduzia colidir contra uma caminhonete na BR-040, próximo ao município mineiro de Conselheiro Lafaiete, no Campo das Vertentes. Uma mulher, de 25 anos, que também estava dentro do automóvel, e dois homens, que ocupavam o outro veículo, ficaram feridos. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos, das 17h às 18h30, o que gerou uma lentidão de aproximadamente 2 km.

Com o impacto da batida, o motorista do carro morreu na hora. O óbito dele foi atestado por um médico da Concessionária Via 040. A mulher que o acompanhava teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital e Maternidade São José, no município, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista da caminhonete, de 38 anos, e o passageiro tiveram traumas de face e escoriações pelo corpo e foram conduzidos para a mesma instituição hospitalar por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local para as diligências investigativas de praxe.

A operação na rodovia também contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que controlou o trânsito durante os trabalhos de regaste.