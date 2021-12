Rodoviária de BH fica lotada antes das festas de fim de ano

Nesta quinta-feira (23/12), o fluxo na Rodoviária de BH também foi intenso (foto: Túlio Santos/E.M./Light Press) Com menos restrições em território brasileiro em razão de um momento mais controlado da pandemia de COVID-19, as festas de fim de ano em 2021 prometeram movimentar comércio e turismo. E, de fato, o fizeram. Não à toa, às vésperas das comemorações natalinas e de passagem de ano, a rodoviária de Belo Horizonte tem ficado lotada.

Apesar do significativo crescimento em um mundo ainda pandêmico, quando a comparação é estendida ao período pré-pandemia, em 2019, a expectativa de fluxo de pessoas no terminal para 2021 é menor: em torno de 33% a menos do que o volume registrado no mesmo período de 2019, quando mais de 611 mil passageiros transitaram pelo local.

Ainda segundo a Rodoviária de Belo Horizonte, a expectativa para 2021 é de que haja 8.326 partidas e 8.219 chegadas de ônibus, além de 214.941 passageiros embarcando e 194.282 pessoas desembarcando.

Entre os destinos mais procurados para fora do estado estão Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Curitiba, Vitória, Guarapari, Marataízes, Serra, Prado, Feira de Santana, Porto Seguro e Salvador.

O gestor de atendimentos Diego Alves, de 28 anos, embarcou na rodoviária de Belo Horizonte nessa quarta-feira (22) para passar o Natal com a família em Campinas, em São Paulo. A escolha por viajar nesta época do ano, para além de reencontrar os familiares, se deu em razão das comemorações e da busca por novos ares para descansar. “Todos os anos busco variar os destinos.”

“E tento sempre planejar a viagem com antecedência. Resolvi em outubro comprar as passagens para passar o Natal com a minha família. Confesso que essa alternativa tem sido mais acessível, pois comprando com antecedência consigo promoções, porque os ônibus ainda estão vazios. Já no caso de passagens de avião, os preços são mais altos, então evito. Inclusive, tenho percebido que essa alternativa tem sido a mesma de muita gente, pois no dia que embarquei a rodoviária estava intransitável e os guichês com filas extensas e demoradas.”

Diego Alves em breve terá que enfrentar novamente o terminal lotado. É que antes mesmo no Ano Novo, ele estará de volta a Belo Horizonte para receber o pai, que vem, também de ônibus, do Norte de Minas para a capital.

A social media Joana Marques, de 23, já está em solo belo-horizontino, mas esteve em São Paulo no último fim de semana, o que deu início ao período de viagens de fim de ano. Ela desembarcou na Rodoviária de BH no último domingo (19) e, segundo ela, o fluxo de pessoas já era grande.

“Todos os meses vou para São Paulo, pois tenho um relacionamento a distância. Mas, dessa vez, não foi nada planejado, pois era o último fim de semana que eu tinha para ficar com minha namorada antes das festas, já que vamos passar as datas comemorativas com as nossas famílias. Então, fui. Eu apenas voltei de ônibus e, no meu desembarque, já percebi o grande movimento na rodoviária e no trânsito de BH”, comenta Joana.

Em terras mineiras, os locais mais buscados são Governador Valadares, Teófilo Otoni, Almenara, Itabira, Ipatinga, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Itabirito e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins.

Neste período de viagens, “devido à pandemia, a administração da Rodoviária de BH solicita a cooperação dos usuários no sentido de que apenas quem for viajar entre no Terminal durante este período. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E”, afirma a Rodoviária de BH em nota divulgada em seu site oficial.

Além disso, conforme a administração, “as empresas de transporte têm adequado linhas de viagem e horários, sendo importante que o passageiro as consulte previamente para confirmar as viagens disponíveis”. O uso de máscaras é obrigatório durante a permanência no terminal e no interior dos ônibus, bem como o distanciamento adequado.