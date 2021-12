Frutal, no Triângulo Mineiro, inaugura sua primeira UTI

Por enquanto os leitos de UTI de Frutal serão mantidos pela pela prefeitura da cidade, mas a intenção é fechar consórcios com as cidades da região (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação) Após passar por imprevistos , a tão sonhada primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Frutal, no Triângulo Mineiro, foi inaugurada na manhã de hoje (23/11). Na ocasião, também foi liberado na cidade o funcionamento de um aparelho de tomógrafo.

No total, a UTI de Frutal conta com 10 leitos (oito de terapia intensiva geral e dois leitos de isolamento) que vão funcionar sob gerência da Associação Mahatma Gandhi e em anexo do Hospital Municipal Frei Gabriel.

Confira a solenidade de inauguração , que contou com o prefeito de Frutal, Bruno Augusto de Jesus Ferreira, do vice Jerry da Silva, do presidente da Câmara de Frutal, Edivalder Fernandes da Silva, da secretária municipal de Saúde, Lamonise Ribeiro, representantes da Superintendência Regional de Saúde de Uberaba, do prefeito de Itapagipe, Ricardo Garcia, entre outros vereadores e imprensa local.

No dia 26 de novembro, ocorreu a chegada das últimas peças do sistema de exaustão (ventiladores) aguardadas há pelo menos seis meses.

Segundo informações do administrador da UTI de Frutal, Giovani de Carvalho Silva, ela conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar do hospital, especialidades médicas e apoio gerencial técnico da equipe da Associação Mahatma Gandhi.

No total são 50 profissionais:

- enfermeiro coordenador;

- médico intensivista coordenador;

- médico assistencial nas 24 horas;

- fisioterapeuta coordenador;

- fisioterapeuta assistencial;

- 8 enfermeiros assistenciais;

- 30 técnicos de enfermagem;

- 1 administrativo;

- 5 técnicos em farmácia (farmácia satélite)

- 1 dentista.

Além de apoio do serviço social, psicologia, fonoaudiologia, nutrição/dietética e especialidades médicas.

Mas, ainda segundo o administrador do Frei Gabriel, neste momento a equipe da UTI encontra-se dimensionada com um médico coordenador; um médico assistencial nas 24 horas; um enfermeiro coordenador; quatro enfermeiros assistenciais; 17 técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador.

Essa equipe fornece suporte para intervenções diagnósticas e terapêuticas incluindo monitorização hemodinâmica, suporte ventilatório invasivo e não invasivo, suporte diagnóstico e terapêutico destacando os exames laboratoriais e de imagem incluindo a tomografia, além da reformulação de toda grade de medicamentos dos quais estão disponíveis para uso.

“O custo mensal da UTI por mês, se estiver com todos os pacientes, será de cerca de R$ 600 mil reais. Neste momento a prefeitura de Frutal que vai manter a UTI, mas o prefeito Bruno está tentando fechar consórcios com outras prefeituras da região para contribuir com os futuros gastos”, finalizou o administrador do Hospital Frei Gabriel.

Em seu discurso durante a solenidade de inauguração da inédita UTI de Frutal, o prefeito Bruno Augusto disse que o próximo desafio da sua gestão será melhorar a parte estrutural do Hospital Municipal Frei Gabriel, com reforma e ampliação da instituição.

“As principais melhorias que pretendemos fazer é: reforma do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro e demais setores do hospital e a construção de uma sala para a instalação em definitivo do tomógrafo.

Com o nosso hospital reformado, com a união dos municípios vizinhos vamos fazer com que pacientes que hoje vão para Uberaba sejam atendidos em Frutal.

Temos potencial para isso e queremos transformar nossa cidade num polo de assistência à saúde”, destacou.

Prefeito explicou o atraso da inauguração

Com relação ao atraso da inauguração da UTI de Frutal, já que no começo de abril deste ano a prefeitura informou que em aproximadamente 40 dias inauguraria o local, o prefeito de Frutal, Bruno Augusto, disse que foi surpreendido.

“Quando a gente foi ver a obra, a gente viu que o que estava no papel não estava no prédio físico. Por exemplo: não tinha um duto de ar condicionado, mas no papel tinha. Então tinha muita coisa que estava no papel, mas não estava no prédio físico. Essa parte de climatização não tinha nada pronto", afirmou.

O gestor disse também que precisou refazer o projeto, contratando um engenheiro especialista em construção de prédio de saúde. “Depois disso ainda mandamos o projeto para Vigilância Sanitária e então foi, por isso, que atrasou a entrega da obra. Além disso, a questão do fornecedor atrasou demais também para entregar os equipamentos”, finalizou Bruno Augusto.

Câmara Municipal doou cerca de R$ 500 mil para UTI

No dia 15 de março deste ano, a Câmara Municipal de Frutal informou que abriu mão de uma verba de R$ 518 mil, proveniente do duodécimo, para repassar o montante para a prefeitura da cidade habilitar 10 leitos de UTI no Hospital Frei Gabriel, que serão voltados para pacientes com COVID-19.

Antes da inauguração de sua UTI, pacientes graves de Frutal eram transferidos para hospitais de cidades da região como, por exemplo, Uberaba, São José do Rio Preto e Barretos, as duas últimas no interior paulista.