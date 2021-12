PRF apreende droga avaliada em R$ 70 mil dentro de veículo em Sete Lagoas

Os agentes encontraram a droga durante uma vistoria no compartimento localizado à frente do painel do veículo, conhecido como corta-fogo (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação )

Na manhã desta quarta-feira (22/12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 7kg de crack que estavam escondidos no painel do veículo de um homem, de 30 anos, que acabou preso. A apreensão foi no km 417 da BR-040, em Sete Lagoas, na Região Central do estado.

De acordo com a PRF, os militares realizavam ação de combate ao crime no local e deram ordem de parada a um veículo Ford Fiesta, com placas do estado de Goiás.

Durante uma vistoria no compartimento localizado à frente do painel do veículo, conhecido como corta-fogo, os agentes encontraram aproximadamente 7kg de crack.

Segundo a PRF, se comercializada, a droga poderia render aproximadamente R$ 70 mil aos criminosos.

Ainda de acordo com os policiais, o motorista informou que saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e entregaria a mercadoria em Sete Lagoas.

O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a Depol da cidade.