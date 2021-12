Macaco de grande porte é encontrado vagando por cidade mineira

Macaco de grande porte é encontrado e resgatado em Lagoa da Prata (foto: Divulgação/CBMG)





De acordo com testemunhas, o animal passou por diversas residências, e em uma delas deixou marcas de sangue. Na captura, foi criada uma armadilha usando uma cama box como barreira e a caixa de contensão, na qual o animal foi induzido a entrar.





O animal foi colocado em uma gaiola provisória de contensão até a chegada do transporte (foto: Divulgação/CBMG) Segundo o sargento Miranda, não foi utilizado nenhum tipo de tranquilizante para a captura. "Não foi possível analisar o animal detalhadamente, após sedado, para ver se o sangue era dele", informou. Mas os bombeiros não visualizaram ferimentos aparentes entre sua pelagem.





O macaco foi colocado em uma gaiola provisória de contensão até a chegada do transporte. O animal foi enviado para a Fazenda Laboratório do Centro Universitário de Formiga (UNIFOR-MG), no qual será analisado detalhadamente e receberá os devidos cuidados para ser posteriormente solto em habitat natural.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

Um macaco de grande porte foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Lagoa da Prata, no Bairro Santa Alexandrina, localizado próximo ao Centro da cidade, na tarde dessa quinta-feira (16/12). Militares de Arcos afirmaram, em nota, que o animal tinha aproximadamente 8 quilos, 80 cm e coloração de pelo preto.